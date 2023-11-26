Türkiye'nin önde gelen marketlerinden birisi olan A101 pazar günü açık mı? Merak edilmekte ve pazar günü alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, A101 pazar günü açık mı? A101 pazar günü saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

A101 pazar günü açık mı? Sorusu, özellikle pazar günü sabah erken saatlerde marketlerde alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmakta ve internet üzerinde sorgulatılmakta. Her hafta değişen kampanyaları ve indirimleri ile A101, alışveriş yaparken tasarruf etmek isteyenler için vazgeçilmez bir adres haline gelmiştir. Bu nedenle birçok vatandaş tarafından tercih edilmektedir. Peki, A101 pazar günü açık mı? A101 pazar günü saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

A101 PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

A101 marketlerinin açılış saati genellikle saat 09.00'da başlar. Sabahın erken saatlerinde mağazalarını ziyaret eden müşteriler, istedikleri ürünleri daha kolay bulma şansına sahiptirler. A101 marketlerinin kapanış saati ise saat 21.30'dur. Bu saatte mağazalar kapandığında, alışverişinizi tamamlamış ve ihtiyaçlarınızı karşılamış olmanız önemlidir.

A101 MESAİ SAATLERİ

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 CUMA'DAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?

A101 Marketlerinde öğle tatili bulunmamaktadır fakat Cuma günler Cuma namazı için bazı şubeler kapalı olabilmektedir. Cuma namazından sonra yaklaşık olarak saat 13:30 civarında tekrardan hizmet vermeye başlamaktadır. Fakat bu durum şubeden şubeye değişiklik gösterebilmektedir. Buna göre cumadan sonra 13:30 civarında A101 marketleri açılmaktadır.