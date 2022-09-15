Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde A101 marketlerinde yer alacak olan marka parfümler birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve gündem oldu. Peki, A101'e gelecek olan Versace, Calvin Klein gibi marka parfümler ne kadar? A101 marka çanta fiyatları ne kadar? A101 marka parfümler ne zaman geliyor?

Fiyatları ile dikkat çekmeyi başaran markanın ürünleri, bu hafta A101 marketlerinde indirimli fiyatlarla satılıyor. Bu nedenle birçok vatandaş, parfüm fiyatlarını merak ediyor ve araştırıyor. Pahalı fiyatları ile bilinen Versace, Calvin Klein gibi markaların parfümleri, A101 marketlerinin "Online Özel" konsepti altında indirimli fiyatları ile yer alacak. Peki, A101'e gelecek olan marka parfümler ne kadar? A101 marka parfüm fiyatları ne kadar? A101 marka parfümler ne zaman geliyor?

A101 MARKA PARFÜM FİYATLARI NE KADAR?

A101 marketlerine gelecek olan marka parfümlerin fiyat skalası oldukça geniş bir şekilde yer alıyor. Markalarına göre farklı fiyatlar ile karşımıza çıkan modeller A101 marketlerinin sitesinde fiyatları ile birlikte yer aldı. Marka parfümlerin, A101 marketlerinin "Online Özel" konsepti altında indirimli fiyatları şu şekilde olacak;