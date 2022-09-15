Okulların açılmasının ardından birçok farklı zincir markette okul malzemeleri de yer almaya başlandı. O marketlerden bir tanesi de A101 zincir marketleri. Ucuz ve kaliteli ürünleri ile bilinen market zincirinde A101 marka çanta fiyatları ne kadar? Sorusu, oldukça merak ediliyor. Peki, A101 marka okul çantası fiyatları ne kadar? A101 marka çantalar ne zaman geliyor?

A101 marka çanta fiyatları ne kadar? Sorusu, A101 marketlerinde yer alan uygun fiyatları çantalardan yararlanmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Birçok farklı fiyattan değişik özelliklerde çantaların yer aldığı marketlerde, A101 marka çanta fiyatları ne kadar? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, A101 marka okul çantası fiyatları ne kadar? A101 marka çantalar ne zaman geliyor?

A101 MARKA OKUL ÇANTASI FİYATLARI NE KADAR?

A101 marketlerinde bu hafta yer alan çanta fiyatları, çanta modellerine göre farklılık gösterebilmektedir. 50-150 TL arasında değişmekte olan çanta fiyatları arasında birçok model yer almaktadır. Erkek çanta modelleri ve Kız çanta modelleri ise fiyat olarak aynı fakat özelliklerine göre farklı fiyatlandırılmıştır.

A101 KIZ ÇANTA FİYATLARI NE KADAR?

Marketlerde yer alan çanta fiyatları, çantanın özelliklerine göre farklılık gösterebiliyor. Temel olarak 50 TL'den başlamakta olan çanta fiyatları, 150 TL'ye kadar çıkabiliyor.

A101 KIZ ÇANTA FİYATLARI

A101 ERKEK ÇANTA FİYATLARI NE KADAR?

A101 marketleri içerisinde yer alan erkek çanta fiyatları ise 50 TL'den başlayarak 150 TL'ye kadar uzanmaktadır. Marketlerde sırt çantalarının yanı sıra birçok kalemlik modeli, suluk modeli ve daha birçok kırtasiye malzemesi yer almaktadır.

A101 ERKEK ÇANTA FİYATLARI