Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde A101 marketlerinde yer alacak olan marka çantalar birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve gündem oldu. Peki, A101'e gelecek olan Michael Kors marka çantalar ne kadar? A101 marka çanta fiyatları ne kadar? A101 marka çantalar ne zaman geliyor?

Fiyatları ile dikkat çekmeyi başaran markanın ürünleri, bu hafta A101 marketlerinde indirimli fiyatlarla satılıyor. Bu nedenle birçok vatandaş, çanta fiyatlarını merak ediyor ve araştırıyor. Pahalı fiyatları ile bilinen Michael Kors markasının çantaları, A101 marketlerinin "Online Özel" konsepti altında indirimli fiyatları ile yer alacak. Peki, A101'e gelecek olan Michael Kors marka çantalar ne kadar? A101 marka çanta fiyatları ne kadar? A101 marka çantalar ne zaman geliyor?

A101 MARKA ÇANTA FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde pahalı fiyatları ile bilinmekte olan markanın çantaları, geniş bir fiyat skalası arasında yer alıyor. Fiyatlar farklı modellere göre değişiklik gösterebiliyor. A101 marketlerinin web sitesinde "Online Özel" konsepti altında indirimli fiyatları ile yer alan çantalar, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görüyor. İşte A101'e gelen marka çantaların fiyatları!