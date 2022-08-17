Okulların açılış tarihi yaklaşırken vatandaşlar kırtasiye malzemeleri alacaklar fiyatları araştırmaya başladı. Yeni eğitim dönemi öncesi veliler indirimli alışveriş için aktüel katalogları incelenmeye başlandı. Peki, A101 kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek?

Yaz tatilinin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve velileri tatlı telaş sardı ve okul malzemeleri alınmaya başlandı. Ekonomik olmasından dolayı ise çoğu veli A101'i tercih ediyor. A101 kırtasiye malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2022?

A101 KIRTASİYE MALZEMELERİ GELDİ Mİ?

Yeni aktüel katalog ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçen yıl 21 Ağustos günü kırtasiye malzemeleri satışa sunulmuştu. Okul malzemelerinizi size en yakın A101 mağazasına giderek aktüel ürün reyonundan alabilirsiniz! Güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.