Son günlerde gündem olan konular arasında yer alan A101 konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıcak gelişmelerin sürekli olarak yaşandığı konu hakkında merak edilenler arasında ise A101 kapatılacak mı? A101 kapanıyor mu? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

A101kapatılacak mı? sorusu gündemde yer alıyor. Arama motorlarında ise BİM kapatılacak mı? BİM kapanıyor mu? aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

A101 KAPATILACAK MI?

BİM CEO'su Galip Aykaç'ın Bahçeli'nin FETÖ suçlamasına verdiği cevap MHP'nin tepkisini toplarken, zincir marketlere yönelik son tepki Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan geldi. Akçay, "Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler. Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Aykaç'ın sözlerine son tepki ise MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'dan geldi. Twitter hesabında yazılı bir açıklama yapan Akçay, şu ifadeleri kullandı; "Küresel güçler dışarıdan saldırırken, yerli işbirlikçileri de içeriden saldırmaktadır. Yerli işbirlikçiler, kaos ve kriz çıkartarak toplumda karamsarlık ve umutsuzluk oluşturmaya, ekonomik operasyonlar ve fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışmaktadır. Liderimiz 24 Mayıs 2022 tarihli Grup Toplantımızda "Gıda ürünlerinde fiyat artışlarının kontrolünün sağlanması gerektiğini, denetimlerin arttırılması, haksız kazanç sağlayanların deşifre edilmesi ve bedelinin ödetilmesi gerektiğini" ifade etmiştir.Liderimiz 22 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızda "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisi titizlikle araştırılmalıdır. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır" demiştir. Anlaşılan odur ki, Liderimizin açıklamaları yerine ulaşmış, BIM icra Kurulu Üyesi sıfatını taşıyan ve gözünü vatandaşlarımızın sofrasına diken spekülasyoncu Galip Aykaç maskesini düşürerek gerçek yüzünü göstermiştir. İçinde BİM'in de yer aldığı beş market zinciri bununla da yetinmemiş, marketler arasında bir ağ oluşturarak piyasa fiyatlarını istedikleri gibi belirleyerek kartelleşme suçu işlemişlerdir. Bu nedenle de 2,7 milyar TL ceza ödemişlerdir. Para cezaları bunları ıslah etmemiş. Fahiş fiyat uygulayanlara önce geçici kapatma cezası verilmeli, kamuoyuna teşhir edilmelidirler. Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza yediği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir."