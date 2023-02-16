A101 zincir marketlerinde alışveriş yapmak isteyen birçok kişi tarafından A101 kaçta kapanıyor? Sorusu merak ediliyor. Belirli saatler içerisinde hizmet vermekte olan A101 marketleri saat kaçta kapanıyor? Zincir market olarak hizmet vermekte olan A101 kaçta kapanıyor? A101 marketleri saat kaçta kapanıyor? 2023 A101 çalışma saatleri!

Bölgelere göre farklılık gösteriyor olsa da genellikle aynı saatler arasında hizmet vermekte olan A101 kaçta kapanıyor? Sorusu merak konusu oluyor. Geç saatlerde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından A101 kaçta kapanıyor? Sorusu gündemde yerini alıyor. Peki, A101 kaçta kapanıyor? A101 marketleri saat kaçta kapanıyor? 2023 A101 çalışma saatleri!

A101 KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketlerinin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. A101 saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.30'da kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde A101 saat 09.00 - 21.30 saatleri arasında açıktır. Buna göre A101 saat 21.30'de kapanmaktadır. Fakat bu durum bazı bölgelerde farklılık gösterebilmektedir.

A101 CUMA'DAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketleri normal günlerde 09.00 açılış saatidir. Kapanış saati ise 21.30'dur. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde işlemektedir. A101 Marketlerinde öğle tatili bulunmamaktadır fakat Cuma günler Cuma namazı için bazı şubeler kapalı olabilmektedir. Cuma namazından sonra yaklaşık olarak saat 13:30 civarında tekrardan hizmet vermeye başlamaktadır. Fakat bu durum şubeden şubeye değişiklik gösterebilmektedir.

A101 MARKETLERİ HAKKINDA

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya kısaca A101, Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 28 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. A101, Türkiye'nin 81 ilde, 923 ilçede, 2021 sonu itibarıyla 11.000'in üzerinde mağazasıyla ile hizmet vermektedir.