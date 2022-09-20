A101 kaçta açılıyor? A101 açılış saati! A101 ne zaman açılır? A101 saat kaçta açılıyor 2022?

Market ihtiyaçlarını A101 marketlerinden karşılamak isteyen vatandaşlar A101 marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye'nin en bilinen marketlerinden biri olan A101 hakkında merak edilen çalışma saatlerini derledik. Peki, A101 kaçta açılıyor? A101 saat kaçta açılıyor? A101 ne zaman açılır? İşte, A101 açılış saati!

A101 kaçta açılıyor? Market ihtiyaçlarını A101 marketlerinden karşılamak isteyen vatandaşlar A101 marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Türkiye'nin en bilinen marketlerinden biri olan A101 hakkında merak edilen çalışma saatlerini derledik. Peki, A101 kaçta açılıyor? A101 saat kaçta açılıyor? A101 ne zaman açılır? İşte, A101 açılış saati haberimizde...

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketlerinin çalışma saatleri Türkiye'nin her yerinde aynıdır. A101 saat 09.00'da açılıyor, akşam 21.30'da kapanıyor. Hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde A101 saat 09.00 - 21.30 saatleri arasında açıktır.

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

A101 her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

A101 SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

A101 her akşam saat 21.30'da kapanmaktadır.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri her gün 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

A101 marketlerinde öğle arası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeniyle Cuma saatinde kapalıdır.

A101 HAKKINDA

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya kısaca A101, Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 28 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. A101, Türkiye'nin 81 ilde, 923 ilçede, 2021 sonu itibarıyla 11.000'in üzerinde mağazasıyla ile hizmet vermektedir.