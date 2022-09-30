A101 zincir marketlerinden alışveriş yapmakta olan birçok kişi, A101 çalışma saatlerini merak ediyor ve internet üzerinde araştırmalar yapıyor. A101 çalışma saatlerine dair en çok merak edilen konulardan bir tanesi de A101 Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusu oluyor. Peki, A101 Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? A101 Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? A101 Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?

A101 Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusu, Cuma namazından son insanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan A101 Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusunu bu haberimizde sizler için yanıtladık. Peki, A101 Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? A101 Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor? A101 Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?

A101 CUMA'DAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?

A101 marketleri normal günlerde 09.00 açılış saatidir. Kapanış saati ise 21.30'dur. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu aynı şekilde işlemektedir. A101 Marketlerinde öğle tatili bulunmamaktadır fakat Cuma günler Cuma namazı için bazı şubeler kapalı olabilmektedir. Cuma namazından sonra yaklaşık olarak saat 13:30 civarında tekrardan hizmet vermeye başlamaktadır. Fakat bu durum şubeden şubeye değişiklik gösterebilmektedir.

A101 MARKETLERİ HAKKINDA

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya kısaca A101, Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 28 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. A101, Türkiye'nin 81 ilde, 923 ilçede, 2021 sonu itibarıyla 11.000'in üzerinde mağazasıyla ile hizmet vermektedir.