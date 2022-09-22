Türkiye genelinde binlerce mağazaya sahip olan A101 zincir marketleri hakkında birçok detay merak konusu oluyor. Sabah saatlerinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar A101 kaçta açılıyor? Sorusunu merak ediyor. Bu nedenle A101 kaçta açılıyor? Aramasını yapıyorlar. Peki, A101 Çalışma saatleri 2022: A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler ne zaman kapanıyor, açılıyor?

A101 Çalışma saatleri 2022 yılında en merak edilen market konularından bir tanesidir. Bu haberimizde A101 zincir marketlerinin çalışma saatlerini sizlere anlattık. Pandemi süreci ile birlikte market saatlerinde yapılan değişikliklerin ardından çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, A101 Çalışma saatleri 2022: A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler ne zaman kapanıyor, açılıyor?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2022: A101 KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Pandemi sürecinin getirdiği yasaklar ve kısıtlamalar sebebi ile birlikte birçok marketin çalışma saatleri farklılık gösterdi. A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

A101 MARKETLERİ HAKKINDA

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya kısaca A101, Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 28 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. A101, Türkiye'nin 81 ilde, 923 ilçede, 2021 sonu itibarıyla 11.000'in üzerinde mağazasıyla ile hizmet vermektedir.