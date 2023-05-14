A101 zincir marketlerinde alışveriş yapmak isteyen birçok kişi tarafından A101 bugün açık mı? Sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi bugün gerçekleştirilecek olması ile A101 bugün açık mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, A101 bugün açık mı? A101 seçim günü açık mı olacak? Marketler bugün açık mı, kapalı mı?

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Seçim gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından A101 bugün açık mı? Sorusu araştırılıyo. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Peki, A101 bugün açık mı? A101 seçim günü açık mı olacak? Marketler bugün açık mı, kapalı mı?

A101 BUGÜN AÇIK MI?

YSK tarafından yayınlanan seçim yasakları arasında marketlere dair bir uygulama bulunmuyor. Buna göre 14 Mayıs tarihinde A101 ve diğer zincir marketler açık olacak. Marketler olağan çalışma saatleri arasında hizmet vermeye devam edecekler.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELERDİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.