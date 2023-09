A101, BİM, ŞOK market ne zaman, saat kaçta açılıyor? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! 7 Eylül Bim, A101, Şok mesai saatleri nedir?

Marketler saat kaçta açılıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Zincir marketlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından marketlerin mesai saatleri araştırılmaktadır. A101, ŞOK ve BİM marketin saat kaçta açıldığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Marketlerin çalışma saatleri sorgulatılıyor. Peki, A101, BİM, ŞOK market ne zaman, saat kaçta açılıyor? 7 Eylül Bim, A101, Şok mesai saatleri nedir? Detaylar haberimizde...

A101 AÇILIŞ SAATLERİ

A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

BİM AÇILIŞ SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir. BİM her sabah saat 09.00'da, her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır. BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK AÇILIŞ SAATLERİ

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.