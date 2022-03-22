BİM kaçta kapanır? 2022 BİM saat kaçta açılıyor? Market açılış saatleri! A101, BİM açılış saatleri! Marketler kaçta açılıyor?

Marketler kaçta açılıyor? Hafta içi marketler kaçta açılıyor? BİM, A101 saat kaçta açılıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Marketler kaçta açılıyor? Hafta içi ve hafta sonu farklı çalışma saatleri bulunan marketlerle ilgili son durum araştırılıyor. Kademeli normalleşme yeni döneminin başlamasıyla birlikte BİM, ŞOK ve A101 marketlerin çalışma durumu ile ilgili detaylar da merak edilmeye başladı. A101, BİM, ŞOK hafta içi çalışma saatleri! 13 Ocak 2022 marketler kaçta açılıyor?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

A101, BİM, ŞOK HAFTA İÇİ AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ SAATLERİ 2021

Temmuz ayı normalleşme takviminin ardından A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. İlerleyen günlerde market çalışma saatlerinde değişiklik görülebilir.

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