A101 bayramda saat kaçta açılıyor? A101 bayram çalışma saatleri! A101 bayramda açık mı?

Ramazan Bayramı sebebiyle kullanıcılar tarafından A101 açık mı sorusu araştırılmaktadır. Zincir marketler bayramda açık oluyor mu merak konusu oldu. Peki, A101 bayramda saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ramazan Bayramında alışverişe gidecek vatandaşlar tarafından marketlerin açılış saatleri araştırılmaktadır. Bayramda zincir marketler açılıyor mu merak konusu oldu. A101'in çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, A101 bayramda saat kaçta açılıyor? İşte, A101 bayram çalışma saatleri!

A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

A101, Ramazan bayramın 2. ve 3. günü saat 11.00'den sonra açılış yapacaktır.

A101'in resmi tatiller dışında açılış saatleri şu şekildedir:

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.