A101 bayramda açık mı? A101 çalışma saatleri! A101 saat kaçta açılıyor? A101 Bayramın dördüncü günü açık mı?

Kurban bayramında A101 açık mı, kapalı mı olacak? A101 bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 marketlerinin çalışma saatleri açılış saatleri hakkında bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor. Peki, A101 bayramda açık mı? A101 saat kaçta açılıyor? A101 Bayramın dördüncü günü açık mı? İşte detaylar...

Kurban bayramında A101 açık mı? Kurban bayramında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından aktif olarak arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. A101 zincir marketlerinin bayramdaki mesai saatleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, A101 bayramda açık mı? A101 saat kaçta açılıyor? A101 Bayramın dördüncü günü açık mı? Detaylar haberimizde...

A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

A101, Ramazan bayramın 2. ve 3. günü saat 11.00'den sonra açılış yapacaktır.

A101'in resmi tatiller dışında açılış saatleri şu şekildedir:

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.