A101 bayramda açık mı? A101 bayramda kaça kadar açık? A101 bayram kapalı mı?

A101 bayramda açık mı? A101 Kurban Bayramı'nda kapalı mı açık mı sorusunun yanıtı bayramda market ihtiyaçlarını A101'den karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, A101 bayram kapalı mı? A101 bayramda açık mı? A101 bayramda kaça kadar açık? A101 bayram çalışma saatleri haberimizde...

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101'in Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olması beklenmekte. Kurban Bayramı'nın 2. günü ve 3. günü hizmet vermeyi sürdürmesi beklenmektedir.

Ramazan Bayramı'nda A101'in çalışma gün ve saatleri şu şekildeydi:

A101 2 Mayıs Pazartesi yani Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalıydı. 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri yani bayramın 2. ve 3. günleri 09.00 - 21.30 saat aralığında A101 marketleri açıktı.

A101 NEDİR?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya kısaca A101, Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 28 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. A101, Türkiye'nin 81 ilde, 923 ilçede, 2021 sonu itibarıyla 11.000'in üzerinde mağazasıyla ile hizmet vermektedir.