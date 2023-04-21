Ramazan Bayramında alışveriş planı olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından A101 bayramda açık mı? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, A101 bayramda açık mı? A101 bayramda açık mı, kapalı mı? A101 bayramda saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

A101 zincir marketlerinden alışveriş yapmakta olan birçok kişi, A101 bayramda açık mı? Merak ediyor. Ramazan Bayramında alışveriş yapmak isteyen birçok vatandaş, A101 bayramda açık mı? Sorusuna internet üzerinde yanıt aramakta. Normal günlerde 09.00 açılış saati olarak belirtilmekte olan A101 marketlerinin, bayramda kaçta açılacağı da merak konusu. Peki, A101 bayramda açık mı? A101 bayramda açık mı, kapalı mı? A101 bayramda saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıl birçok zincir marketin bayramın ilk günü kapalı olması nedeniyle bu yılda A101 zincir marketlerinin kapalı olması öngörülmekte. Birçok şehirde hizmet vermekte olan A101 mağazaları, özel nedenler sebebiyle yer yer hizmet vermeye devam edebilmektedir.

A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal şartlarda aşağıdaki saatler arasında hizmet vermekte olan A101, Ramazan bayramı için henüz bir bilgi yayınlamadı. Buna göre bayramın 2. ve 3. günü aşağıdaki saatler arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.