A101 aktüel katalog 1 Aralık 2022 Perşembe indirimli ürünler
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A101 aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ilgi görüyor.1 Aralık Perşembe günleri geçerli olan A 101 aktüel katalog sayfalarını haberimize ekledik. Peki A 101'de bu hafta hangi ürünlerde ne kadar indirim var? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Marketlerin indirimli günleri yakından takip ediliyor. A101 de merak edilen marketler arasına giriyor.1Aralık 2022 Perşembe günü geçerli olacak A 101 aktüel katalog ürünleri belli oldu. İşte indirimden yararlanma isteyen vatandaşlar için günce katalog...
A101 1 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de bu hafta; Moda Life Avrupa Köşe Takımı 6.990 TL, ModaLife Juliet Köşe Takımı 6.990 TL ve ModaLife Begonvil Koltuk 3.590 TL'den müşterinin alımına sunulacak. Tek kişilik yorgan 189 TL, çift kişilik battaniye ise 179 TL olacak.
Ayrıca erkek şapkalar 19,95 TL'den satılacak. Çelik su ısıtıcı 175 TL, yumurta pişirici 129 TL, waffle makinesi 349 TL, mikrodalga fırın ise 1.199 TL'den satılacak.64 GB cep telefonu 3.799 TL'den satışa sunulacak.