A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman? A1 Capital halka arz kaç lot verir? A1 Capital Yatırım halka arz enerji oransal mı?
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Halka arz takip eden vatandaşlar A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, A1 Capital Yatırım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman? A1 Capital Yatırım halka arz hangi bankada var? A1 Capital Yatırım halka arz enerji oransal mı? A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme A1 Capital Yatırım halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar A1 Capital Yatırım halka arz kaç lot verir? A1 Capital Yatırım halka arz hangi bankada var? A1 Capital Yatırım halka arz enerji oransal mı? A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte A1 Capital Yatırım alabileceğiniz bankalar!
A1 Capital Yatırım, halka arz tarihi 7-8-9 Haziran 2023 olarak belirlendi.
A1 Capital Yatırım, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
A1 Capital Yatırım, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
A1 Capital Yatırım 25,00 TL'den halka arz olacak.
A1 Capital Yatırım hisse kodu #A1Cap olarak açıklandı.
A1 Capital Yatırım şirketi 35,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.