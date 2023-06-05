A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman? A1 Capital halka arz kaç lot verir? A1 Capital Yatırım halka arz enerji oransal mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, A1 Capital Yatırım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman? A1 Capital Yatırım halka arz hangi bankada var? A1 Capital Yatırım halka arz enerji oransal mı? A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...