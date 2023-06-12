A1 Capital halka arz ne zaman işlem görecek? A1 Capital halka arz kaç lot verir? A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman?

Halka arz takip eden vatandaşlar A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, A1 Capital Yatırım halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise A1 Capital halka arz ne zaman işlem görecek? A1 Capital halka arz hangi bankalarda var? A1 Capital halka arz kaç lot verir? A1 Capital Yatırım halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...