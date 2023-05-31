A tipi cezaevi hangi suçları kapsar? A tipi cezaevi nedir? A tipi cezaevine hangi suçlular girer, cezaevi nerelerde var?

Cezaevleri hükümlü ya da tutukluların içerisinde tutuldukları özel güvenlikli yapılardır. Her tür cezaevi farklı türde suçları kapsar. Peki a tipi cezaevi hangi suçları kapsar? A tipi cezaevi nedir? Kimler yatar? A tipi cezaevi nerelerde var? A tipi cezaevine hangi suçlular girer?

Cezaevleri hükümlü ve tutukluların üzerine isnat edilen suçların türüne göre harflerle isimlendirilir. Mahkum yakınları tarafından özellikle araştırılan bir konu A tipi cezaevi nedir? A tipi cezaevinde kimler kalır? A tipi cezaevi hangi suçları kapsar? A tipi cezaevi nerelerde var? çok merak ediliyor. A tipi cezaevi nedir? İşte detaylar…

A TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından çokça merak edilen bir konu olan A tipi cezaevi nedir? ve A tipi cezaevine hangi suçlular girer sorularına cevap aranıyor. Mahkemelerce haklarında hüküm veya tutukluluk kararı çıkarılan kişiler üzerlerine isnat edilen suçlara göre farklı türde cezaevlerine gönderilmektedir. İnşa tarihi 1950'lere dayanan A tipi cezaevleri ilçe tipi cezaevi olarak da bilinir. A tipi cezaevi; 4 adet koğuş,banyo, mutfak, kütüphane ve konferans salonuna sahiptir. Kadın ve çocuk hükümlü ve tutuklular için ayrı bölümleri bulunan bu cezaevleri 24 kişi kapasitelidir.

A TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?

A tipi cezaevleri; A, A-1, A-2 ve A-3 olarak dörde ayrılmaktadır. A tipi cezaevlerinde 4 adet koğuş, 2 disiplin hücresi, banyo ve mutfak bulunmaktadır. Buna ek olarak 4 adet havalandırma bahçesi bulunmaktadır ve 24 kişiliktir. A2 cezaevleri ise 5 adet koğuşuyla 40 kişiliktir. A-3 cezaevlerinin kapsamı ise daha geniştir. 64 ile 130 kişi kapasitesi bulunmaktadır. Bu tip cezaevlerinde daha çok hafif suçları bulunan kişiler yatmaktadır.

A TİPİ CEZAEVİNE HANGİ SUÇLULAR GİRER?

Mahkemelerce hakkında isnat edilen suç sonrası A tipi cezaevlerine gönderilen mahkumlar burada ceza süresini geçirmektedir. A tipi cezaevleri ilçelerde bulunan cezaevleridir ve bu cezaevine girenler genellikle hafif suçlardan dolayı yatmaktadır.

A TİPİ CEZAEVİ NERELERDE VAR?

Bu tipteki cezaevleri ilçe cezaevi olarak bilinmektedir. Mahkemelerce bu cezaevine gönderilen kişiler ceza süresini burada tamamlamaktadır. A tipi cezaevleri 2, A-1 tipi cezaevleri 2, A-2 tipi cezaevleri 1, A-3 tipi cezaevleri 6 adet olarak bulunmaktadır. Cezaevleri kapasitelerine göre farklı tiplere ayrılabilir. Nitekim A tipi cezaevleri; A, A-1, A-2 ve A-3 olarak dörde ayrılmıştır. Bu tiplerde kalan mahkumlar genellikle hafif suçlardan ceza alanlardır ve ceza sürelerini burada tamamlarlar.