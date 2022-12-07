A Spor frekans değerleri kaçtır? A Spor FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans bilgileri nelerdir? A Spor hangi kanalda?

A Spor, Zirve Holding bünyesindeki Kalyon Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. Peki, A Spor frekans bilgileri nedir? A Spor hangi kanalda bulunur? Karasal yayın ve uydudan yayın olacak mı? Şifreli mi olacak şifresiz mi olacak? A Spor frekans numaraları kaçtır? A Spor FEC, sembol oranı ve polarizasyonu nedir? A Spor frekans değerleri hakkındaki bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

A Spor'un frekans bilgileri nelerdir merak ediliyor. A Spor Türkiye'nin en fazla izlenen spor kanalları arasında gelmektedir. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor'da ilgiyle takip edilmektedir. A Spor'u internetten izleyebileceğiniz gibi TV üzerinden de seyredebilirsiniz. Peki, A Spor frekans değerleri kaçtır? A Spor FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans bilgileri nelerdir? A Spor kanalda? A Spor Digitürk'te hangi kanalda? A Spor D-Smart'ta hangi kanalda? A Spor Kablo TV'de hangi kanalda? İşte detaylar...

A SPOR HAKKINDA BİLGİLER

A Spor, Zirve Holding bünyesindeki Kalyon Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamaktadır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor, TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.

A SPOR FREKANS DEĞERLERİ NELERDİR?

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12054

Polarizasyon : H (Yatay)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

A SPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

A Spor kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

A SPOR HANGİ KANALLARDA?

Türksat 4A : 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)

Digiturk : 88. kanal (HD)

D-Smart : 80. kanal (HD)

Türksat TKGS : 73. kanal (HD) / 535.Kanal (SD)

KabloTV : 224. kanal (HD) / 912. kanal (SD)

Analog KabloTV : S 16

Buna ek olarak "https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin" adresinden kanalı ücretsiz izleyebilirsiniz.

A SPOR'DA SUNUCULARI VE YORUMCULARI KİMLER?

Çiğdem Ceylan

Aykut İnce

Kerem Canbulat

Mustafa Göksu

Haldun Domaç

Koray Baloğlu

Erman Toroğlu

Ender Bilgin

Ceyda Dönmez

Ezgi Toper

Hıncal Uluç

Kemal Belgin

Güven Taner

Levent Tüzemen

Taner Karaman

Ilgaz Çınar

Mehmet Emin Uluç

Güvenç Kurtar

Ahmet Akcan

Reha Kapsal

Turgay Demir

Gürcan Bilgiç

Zeki Uzundurukan

Serdar Sarıdağ

Nevzat Dindar

Ali Baransel

Cüneyt Şen

Savaş Çorlu

Ahmet Şahin

Volkan Demir

Olcay Çakır

Alp Pehlivan

Melike Çelik

Ümit Aktan

Mehmet Ayan

Bahar Özgüvenç

Serkan Korkmaz

Tanju Çolak

Deniz Satar

Ömer Saraç

Onur Yıldız