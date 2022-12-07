A Spor frekans değerleri kaçtır? A Spor FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans bilgileri nelerdir? A Spor hangi kanalda?
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A Spor, Zirve Holding bünyesindeki Kalyon Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. Peki, A Spor frekans bilgileri nedir? A Spor hangi kanalda bulunur? Karasal yayın ve uydudan yayın olacak mı? Şifreli mi olacak şifresiz mi olacak? A Spor frekans numaraları kaçtır? A Spor FEC, sembol oranı ve polarizasyonu nedir? A Spor frekans değerleri hakkındaki bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.
A Spor'un frekans bilgileri nelerdir merak ediliyor. A Spor Türkiye'nin en fazla izlenen spor kanalları arasında gelmektedir. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor'da ilgiyle takip edilmektedir. A Spor'u internetten izleyebileceğiniz gibi TV üzerinden de seyredebilirsiniz. Peki, A Spor frekans değerleri kaçtır? A Spor FEC, polarizasyon, sembol ve TV frekans bilgileri nelerdir? A Spor kanalda? A Spor Digitürk'te hangi kanalda? A Spor D-Smart'ta hangi kanalda? A Spor Kablo TV'de hangi kanalda? İşte detaylar...
A Spor, Zirve Holding bünyesindeki Kalyon Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamaktadır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor, TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.
- Uydu : TÜRKSAT 4A
- Frekans : 12054
- Polarizasyon : H (Yatay)
- Sembol Oranı : 27500
- FEC : 5/6
A Spor kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.
A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
- Türksat 4A : 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)
- Digiturk : 88. kanal (HD)
- D-Smart : 80. kanal (HD)
- Türksat TKGS : 73. kanal (HD) / 535.Kanal (SD)
- KabloTV : 224. kanal (HD) / 912. kanal (SD)
- Analog KabloTV : S 16
Buna ek olarak "https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin" adresinden kanalı ücretsiz izleyebilirsiniz.
Çiğdem Ceylan
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Ceyda Dönmez
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Savaş Çorlu
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Mehmet Ayan
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