A Spor frekans bilgileri! A Spor Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? A Spor canlı izleme linki!

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki A Spor frekansı kaçtır? A Spor frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12053

Polarizasyon : H (Yatay)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

A SPOR CANLI İZLE

A Spor kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Gündem