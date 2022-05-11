A Spor frekans bilgileri! A Spor Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? A Spor canlı izleme linki!
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Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki A Spor'un frekans bilgileri nedir? A Spor polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? A Spor canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki A Spor frekansı kaçtır? A Spor frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12053
Polarizasyon : H (Yatay)
Sembol Oranı : 27500
FEC : 5/6
A SPOR CANLI İZLE
A Spor kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.
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