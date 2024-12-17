A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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A SPOR YAYIN AKIŞI

15:30 T.KONYASPOR-KARACABEY BLD. – canlı

17:30 Spor Bülteni – canlı

18:00 Ç.RİZESPOR-A.D.VAN SPOR – canlı

20:00 Ana Haber – canlı

20:30 C.ALANYASPOR-AMED S.F. – canlı

22:30 Kupada Bugün – bant

23:00 Son Sayfa – canlı