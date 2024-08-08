A Spor CANLI izle! (TRABZONSPOR-RAPİD WİEN) A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

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A SPOR CANLI İZLE

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A SPOR CANLI YAYIN

A Spor canlı izlemek için A Spor resmi internet sitesinden canlı maç yayını takip edebilirsiniz.

A SPOR CANLI YAYIN İLE SPORDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

A Spor canlı yayın linki ile spor programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

A SPOR FREKANS

FREKANS : 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON : H ( Yatay )

FEC : 5/6

DIGITURK : 88. kanal

TİVİBU : 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143. kanal