Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi CANLI izle! Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi hangi kanalda? A Spor canlı izle! A Spor HD ZTK Kura çekimi canlı!

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eşleşmeleri kurası A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor. Canlı maç izlemek isteyen izleyiciler, A Spor canlı izle! A Spor HD Ziraat Türkiye Kupası maçı izle! ZTK 3.tur eşleşme kurası canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, A Spor nereden izlenir? A Spor frekansı kaç? A Spor televizyonda hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi CANLI izle! Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi hangi kanalda?

A Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. A Spor canlı izle! A Spor HD Ziraat Türkiye Kupası maçı izle! ZTK 3.tur eşleşmeleri kura canlı izle! A Spor'da Ziraat Türkiye kupası 3.tur eşleşmeleri kurası çekilecek. Kura çekimini canlı şekilde A Spor'dan izleyebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi CANLI izle!Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi hangi kanalda?

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12053

Polarizasyon : H (Yatay)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

A Spor kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

A SPOR HAKKINDA BİLGİLER

A Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamaktadır. 2021-2022 sezonu boyunca Premier Lig'den her hafta Cumartesi günü oynanan mücadelelerden biri şifresiz yayınlamaktadır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor, TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.

A SPOR SUNUCULARI VE YORUMCULARI

Çiğdem Ceylan

Aykut İnce

Kerem Canbulat

Mustafa Göksu

Haldun Domaç

Koray Baloğlu

Erman Toroğlu

Ender Bilgin

Ceyda Dönmez

Ezgi Toper

Hıncal Uluç

Kemal Belgin

Güven Taner

Levent Tüzemen

Taner Karaman

Ilgaz Çınar

Mehmet Emin Uluç

Güvenç Kurtar

Ahmet Akcan

Reha Kapsal

Turgay Demir

Gürcan Bilgiç

Zeki Uzundurukan

Serdar Sarıdağ

Nevzat Dindar

Ali Baransel

Cüneyt Şen

Savaş Çorlu

Ahmet Şahin

Volkan Demir

Olcay Çakır

Alp Pehlivan

Sinem Ökten

Melike Çelik

Ümit Aktan

Mehmet Ayan

Bahar Özgüvenç

Serkan Korkmaz

Tanju Çolak