A Spor canlı izle! A Spor HD Ziraat Türkiye Kupası maçı izle! ZTK Yarı final maçı canlı izle!
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Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor. Canlı maç izlemek isteyen izleyiciler, A Spor canlı izle! A Spor HD Ziraat Türkiye Kupası maçı izle! ZTK Yarı final maçı canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, A Spor nereden izlenir? A Spor frekansı kaç? A Spor televizyonda hangi kanalda? İşte detaylar...
A Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. A Spor canlı izle! A Spor HD Ziraat Türkiye Kupası maçı izle! ZTK Yarı final maçı canlı izle! A Spor'da bugün DG Sivasspor - A. Alanyaspor maçı ekranlara gelecek. Maçı canlı şekilde A Spor'dan izleyebilirsiniz.
- Uydu : TÜRKSAT 4A
- Frekans : 12053
- Polarizasyon : H (Yatay)
- Sembol Oranı : 27500
- FEC : 5/6
A Spor kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.
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A Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamaktadır. 2021-2022 sezonu boyunca Premier Lig'den her hafta Cumartesi günü oynanan mücadelelerden biri şifresiz yayınlamaktadır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor, TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.
Çiğdem Ceylan
Aykut İnce
Kerem Canbulat
Mustafa Göksu
Haldun Domaç
Koray Baloğlu
Erman Toroğlu
Ender Bilgin
Ceyda Dönmez
Ezgi Toper
Hıncal Uluç
Kemal Belgin
Güven Taner
Levent Tüzemen
Taner Karaman
Ilgaz Çınar
Mehmet Emin Uluç
Güvenç Kurtar
Ahmet Akcan
Reha Kapsal
Turgay Demir
Gürcan Bilgiç
Zeki Uzundurukan
Serdar Sarıdağ
Nevzat Dindar
Ali Baransel
Cüneyt Şen
Savaş Çorlu
Ahmet Şahin
Volkan Demir
Olcay Çakır
Alp Pehlivan
Sinem Ökten
Melike Çelik
Ümit Aktan
Mehmet Ayan
Bahar Özgüvenç
Serkan Korkmaz
Tanju Çolak