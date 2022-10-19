Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Kastamonuspor bugün karşı karşıya geliyor. Sporseverler tarafından maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. A Spor CANLI izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! A Spor canlı maç izle!

A Spor CANLI izle! Galatasaray-Kastamonuspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Maçın yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. A Spor CANLI izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! A Spor canlı maç izle!

A SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Medya Dünyası - canlı

12:00 Spor Ajansı - canlı

13:00 KASIMPAŞA – YENİ MERSİN İDMANYURDU | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

15:00 ÇAYKUR RİZESPOR – BOYABAT 1868 SPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

17:00 Spor Bülteni – canlı

17:30 YUKATEL KAYSERİSPOR – ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

19:30 Ana Haber – canlı

20:30 ADANA DEMİRSPOR – ADIYAMAN FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

22:30 Kupa'da Bugün – canlı

23:30 Son Sayfa – canlı

GALATASARAY-KASTAMONUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kastamonuspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Pazar günü 21.00'da gerçekleşecek.

A SPOR CANLI İZLE!

Kastamonuspor ve Galatasaray maçını canlı izlemek için Kastamonuspor-Galatasaray CANLI İZLE! linkini tıklayınız.