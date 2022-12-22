A Spor canlı izle! 22 Aralık Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor HD izle! A Spor maç izleme linki var mı? ZTK maçları canlı izle!

22 Aralık bugün ZTK maçları A Spor'da ekranlara gelecek. Maçı canlı izlemek isteyenler, A Spor canlı izle! 22 Aralık Galatasaray - Ankara Keçiörengücü A Spor HD ZTK maçı izle! HD A Spor maç izleme linki var mı? araştırması yapıyor. Peki, A Spor hangi kanalda? A Spor frekans bilgileri nelerdir? A Spor full HD canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

A Spor, Zirve Holding bünyesindeki Kalyon Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. A Spor canlı izle! 22 Aralık Galatasaray - Ankara Keçiörengücü A Spor HD ZTK maçı izle! HD A Spor maç izleme linki var mı? A Spor CANLI izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! A Spor canlı maç izle! A Spor ZTK maçı canlı yayın!

A SPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

A Spor'u resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü ZTK maçı 22 Aralık Perşembe saat 21:00 'da başlayacak.

ZTK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor'da ekranlara gelecek.

22 ARALIK A SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Son Sayfa – canlı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Medya Dünyası - canlı

12:00 Spor Ajansı - canlı

13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

23:00 Türkiye'nin Kupası – canlı

A SPOR HAKKINDA BİLGİLER

A Spor, Zirve Holding bünyesindeki Kalyon Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamaktadır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor, TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.