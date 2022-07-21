A Spor canlı izle! 21 Temmuz BATE Borisov - Konyaspor maçı canlı izle! A Spor canlı izleme linki! A Spor HD canlı izle!
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A SPOR YAYIN AKIŞI
- 07:00 : Sabah Sporu - canlı
- 11:00 : Söz Sizde - canlı
- 12:00 : Spor Ajansı - canlı
- 14:00 : Gün Ortası - canlı
- 15:00 : Spor Gündemi Transfer - canlı
- 18:00 : Ana Haber – canlı
- 20:00 : Transfer Raporu – canlı
- 22:00 : BATE - KONYASPOR | UEFA KONFERANS LİGİ - CANLI
BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
BATE Borisov - Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç bugün 21 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak.