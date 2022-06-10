A Spor canlı izle! 10 Haziran Türkiye - Kazakistan maçı canlı izle! A Spor canlı izleme linki! A Spor HD canlı izle! - Haberler

A Spor canlı izle! 10 Haziran Türkiye - Kazakistan maçı canlı izle! A Spor canlı izleme linki! A Spor HD canlı izle!
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A SPOR YAYIN AKIŞI
07:00 Sabah Sporu - canlı
11:00 Söz Sizde - canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi Transfer - canlı
18:00 Ana Haber – canlı
20:00 U21 TÜRKİYE – KAZAKİSTAN - CANLI
22:00 Transfer Raporu – canlı
TÜRKİYE - KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Türkiye - Kazakistan U21 maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç bugün 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 20:00'da başladı.