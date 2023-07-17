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A Millî Voleybol Takımı ne kadar kazandı, kazanıyor? Filenin Sultanları ne kadar kazandı? Filenin Sultanları büyük ödül ne kadar?

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak çılgın bir geliri kasasına koydu. Ay-yıldızlılar, galibiyetler ve şampiyonluk ödülüyle birlikte turnuvadan büyük bir ödülle ayrıldı. Peki, A Millî Voleybol Takımı ne kadar kazandı, kazanıyor? Filenin Sultanları ne kadar kazandı? Filenin Sultanları büyük ödül ne kadar? İşte detaylar…

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FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca aldığı galibiyet ve mağlubiyetlerle büyük bir ödülü kasasına koymayı başardı. Peki, A Millî Voleybol Takımı ne kadar kazandı, kazanıyor? Filenin Sultanları ne kadar kazandı? Filenin Sultanları büyük ödül ne kadar? İşte detaylar…

A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI NE KADAR KAZANDI, KAZANIYOR?

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca kazandığı 12 galibiyette 114 bin dolarlık gelir elde etti. 3 mağlubiyette 13 bin 500 dolar kazanan ay-yıldızlılar, şampiyonlukla birlikte 1 milyon 127 bin 500 dolarlık ödülün sahibi oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'e karşı oynadığı mücadeleyi kazanarak tarih yazdı. Karşılaşmadan 3-1'lik skorla ayrılan ay-yıldızlılar tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

A Millî Voleybol Takımı ne kadar kazandı, kazanıyor? Filenin Sultanları ne kadar kazandı? Filenin Sultanları büyük ödül ne kadar?

FİLENİN SULTANLARI NE KADAR KAZANDI?

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bir rüya. İnanamıyorum. 2005'ten beri Milli Takım forması giyiyorum. Çok fazla sevinç yaşadık. Gerçekten müthiş bir başarıya ulaştık. Takım arkadaşlarımla çok büyük gurur duyuyoruz. Tarihe geçtik. Şu anda hislerimi açıklamam çok zor. Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, mükemmel bir insan aynı zamanda. Bizlerden biri olduğunu her zaman gösterdi. Herkes burada mükemmel bir iş başardı." ifadelerini kullandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak çılgın bir geliri kasasına koydu. Ay-yıldızlılar, galibiyetler ve şampiyonluk ödülüyle birlikte turnuvayı 1 milyon 127 bin 500 dolarlık gelirle tamamladı.

A Millî Voleybol Takımı ne kadar kazandı, kazanıyor? Filenin Sultanları ne kadar kazandı? Filenin Sultanları büyük ödül ne kadar?

A Millî Voleybol Takımı ne kadar kazandı, kazanıyor? Filenin Sultanları ne kadar kazandı? Filenin Sultanları büyük ödül ne kadar?

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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