TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolları resmen ayırdı. Ay-yıldızlı ekibin yeni hocası merak konusu oldu. Peki, A Milli Takım yeni teknik direktörü kim oldu?

A Milli Takım yeni teknik direktörü kim oldu? TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolları resmen ayırdı. Ay-yıldızlı ekibin yeni hocası merak konusu oldu. Peki, A Milli Takım yeni teknik direktörü kim oldu? Detaylar!

A MİLLİ TAKIM YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

A Milli Takım'da Stefan Kuntz sonrası göreve Vincenzo Montella'nın getirilmesi bekleniyor. TFF, İtalyan hocayla yapacağı son görüşmenin ardından kararını resmen açıklayacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan hoca, A Milli Takım ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

MONTELLA'NIN TÜRKİYE KARNESİ

Vincenzo Montella, Adana Demrispor'un başında Süper Lig'de 69 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Montella, Türkiye macerasında Adana Demirspor ile Süper Lig'de 1.68'lik puan ortalaması tutturdu.