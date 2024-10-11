A Millî Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam Samsun'da Karadağ ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma öncesi futbol severler, muhtemel 11'leri merak ediyor. A Milli Takım 11'inde kimlerin oynayacağı araştırılıyor. Bu kritik mücadele, hem takımın grup aşamasındaki konumunu belirlemesi hem de futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olması açısından oldukça önem taşıyor. İşte, A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri...

A MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

A Milli Takım muhtemel 11'i henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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