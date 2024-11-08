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A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ)

A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ)
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosunu açıkladı. Peki, A Milli Takım kadrosunda kimler var?

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ)

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kaleci : Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans : Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha : Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet : Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

Türkiye, Galler ile 16 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar Karadağ ile deplasmanda 19 Kasım Salı günü mücadele edecek.

Aday Kadro:

A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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