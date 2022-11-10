A milli Takım kadrosu beli oldu! Kadroda kimler var?

A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile yapacağı hazırlık karşılaşmaların aday kadrosu beli oldu. Kadro da süpriz ismler kendisine yer buldu .Peki A Milli takım aday kadrosunda kimler var? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.

DÖRT İSİM İLK KEZ A MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Genç futbolcularmilli takıma çağırdıkları haberi alınca büyük sevinç yaşadılar.

A MİLLİTAKIIMA HANGİ FUTBOLCULAR GERİ DÖNDÜ?

Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş'ın başına göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türünç de uzun bir aradan sonra yenidenmilli takım aday kadrosuna çağırdı.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.