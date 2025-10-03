Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik viraja giriyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin Bulgaristan ve Gürcistan karşısında alacağı sonuçlar, gruptaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek. Peki, Vincenzo Montella'nın açıkladığı A Millî Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı mı? A Millî Takımı'nın aday kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

A MİLLÎ TAKIM'IN BULGARİSTAN VE GÜRCİSTAN MAÇLARININ ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik karşılaşmalara hazırlanan A Millî Takım'ın aday kadrosu nihayet açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, 11 Ekim'de deplasmanda oynanacak Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de karşılaşılacak Gürcistan maçları öncesi kadroya 27 futbolcu davet etti.

Ancak kadroda dikkat çeken bir durum var: Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu durum, takımın hücum hattında stratejik planlamayı değiştirebilir.

Oyuncular, 6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanlarını aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek ve kamp boyunca tüm hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A MİLLÎ TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Millî Takım'ın aday kadrosu, deneyimli ve genç oyuncuların dengeli bir karışımını içeriyor. İşte pozisyonlarına göre detaylı kadro listesi:

KALECİLER

Altay Bayındır – Manchester United – 10 A Millilik / 0 Gol

Berke Özer – LOSC Lille – 2 A Millilik / 0 Gol

Mert Günok – Beşiktaş A.Ş. – 37 A Millilik / 0 Gol

Uğurcan Çakır – Galatasaray A.Ş. – 33 A Millilik / 0 Gol

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı – Galatasaray A.Ş. – 21 A Millilik / 2 Gol

Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe A.Ş. – 58 A Millilik / 2 Gol

Eren Elmalı – Galatasaray A.Ş. – 19 A Millilik / 0 Gol

Ferdi Kadıoğlu – Brighton & Hove Albion FC – 24 A Millilik / 1 Gol

Merih Demiral – Al-Ahli Saudi FC – 57 A Millilik / 4 Gol

Mert Müldür – Fenerbahçe A.Ş. – 38 A Millilik / 3 Gol

Samet Akaydin – Çaykur Rizespor A.Ş. – 14 A Millilik / 1 Gol

Yusuf Akçiçek – Al-Hilal Saudi FC – 2 A Millilik / 0 Gol

ORTA SAHA









ORTA SAHA

Atakan Karazor – VfB Stuttgart – A Millilik bilgisi yok

Hakan Çalhanoğlu – FC Internazionale Milano – 99 A Millilik / 21 Gol

İsmail Yüksek – Fenerbahçe A.Ş. – 28 A Millilik / 1 Gol

Orkun Kökçü – Beşiktaş A.Ş. – 43 A Millilik / 3 Gol

Salih Özcan – Borussia Dortmund – 24 A Millilik / 0 Gol

FORVET

Arda Güler – Real Madrid CF – 23 A Millilik / 5 Gol

Barış Alper Yılmaz – Galatasaray A.Ş. – 29 A Millilik / 2 Gol

Can Uzun – Eintracht Frankfurt – 3 A Millilik / 0 Gol

Deniz Gül – FC Porto – 3 A Millilik / 0 Gol

İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe A.Ş. – 42 A Millilik / 5 Gol

Kenan Yıldız – Juventus – 23 A Millilik / 2 Gol

Kerem Aktürkoğlu – Fenerbahçe A.Ş. – 46 A Millilik / 14 Gol

Oğuz Aydın – Fenerbahçe A.Ş. – 6 A Millilik / 0 Gol

Yunus Akgün – Galatasaray A.Ş. – 16 A Millilik / 2 Gol

Kadronun geniş ve çok yönlü olması, Montella'ya farklı oyun planları geliştirme imkânı sunuyor. Özellikle genç yıldızların varlığı, takımın uzun vadeli performansına da katkı sağlayacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli bir dönemeçte bulunuyor. İşte yaklaşan maçların programı:

11 Ekim 2025 – Bulgaristan vs Türkiye – Saat: 21:45 (Deplasman)

14 Ekim 2025 – Türkiye vs Gürcistan – Saat: 21:45 (Kocaeli)

Bu karşılaşmalar, Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki kritik puanlarını belirleyecek. Özellikle Bulgaristan deplasmanı, takımın sahadaki performansını test edeceği önemli bir sınav olarak öne çıkıyor.