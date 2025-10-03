A Millî Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı mı? A Millî Takımı'nın aday kadrosunda kimler var?
A Millî Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçlar için aday kadro açıklandı, Aday kadroda yer alan oyuncuların kim olduğu merakla bekleniyor. Peki ,A Millî Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı mı? A Millî Takımı'nın aday kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik viraja giriyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin Bulgaristan ve Gürcistan karşısında alacağı sonuçlar, gruptaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek. Peki, Vincenzo Montella'nın açıkladığı A Millî Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı mı? A Millî Takımı'nın aday kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...
A MİLLÎ TAKIM'IN BULGARİSTAN VE GÜRCİSTAN MAÇLARININ ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik karşılaşmalara hazırlanan A Millî Takım'ın aday kadrosu nihayet açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, 11 Ekim'de deplasmanda oynanacak Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de karşılaşılacak Gürcistan maçları öncesi kadroya 27 futbolcu davet etti.
Ancak kadroda dikkat çeken bir durum var: Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu durum, takımın hücum hattında stratejik planlamayı değiştirebilir.
Oyuncular, 6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanlarını aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek ve kamp boyunca tüm hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.
A MİLLÎ TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?
A Millî Takım'ın aday kadrosu, deneyimli ve genç oyuncuların dengeli bir karışımını içeriyor. İşte pozisyonlarına göre detaylı kadro listesi:
KALECİLER
Altay Bayındır – Manchester United – 10 A Millilik / 0 Gol
Berke Özer – LOSC Lille – 2 A Millilik / 0 Gol
Mert Günok – Beşiktaş A.Ş. – 37 A Millilik / 0 Gol
Uğurcan Çakır – Galatasaray A.Ş. – 33 A Millilik / 0 Gol
DEFANS
Abdülkerim Bardakcı – Galatasaray A.Ş. – 21 A Millilik / 2 Gol
Çağlar Söyüncü – Fenerbahçe A.Ş. – 58 A Millilik / 2 Gol
Eren Elmalı – Galatasaray A.Ş. – 19 A Millilik / 0 Gol
Ferdi Kadıoğlu – Brighton & Hove Albion FC – 24 A Millilik / 1 Gol
Merih Demiral – Al-Ahli Saudi FC – 57 A Millilik / 4 Gol
Mert Müldür – Fenerbahçe A.Ş. – 38 A Millilik / 3 Gol
Samet Akaydin – Çaykur Rizespor A.Ş. – 14 A Millilik / 1 Gol
Yusuf Akçiçek – Al-Hilal Saudi FC – 2 A Millilik / 0 Gol
Zeki Çelik – AS Roma – 55 A Millilik / 2 Gol
ORTA SAHA
Atakan Karazor – VfB Stuttgart – A Millilik bilgisi yok
Hakan Çalhanoğlu – FC Internazionale Milano – 99 A Millilik / 21 Gol
İsmail Yüksek – Fenerbahçe A.Ş. – 28 A Millilik / 1 Gol
Orkun Kökçü – Beşiktaş A.Ş. – 43 A Millilik / 3 Gol
Salih Özcan – Borussia Dortmund – 24 A Millilik / 0 Gol
FORVET
Arda Güler – Real Madrid CF – 23 A Millilik / 5 Gol
Barış Alper Yılmaz – Galatasaray A.Ş. – 29 A Millilik / 2 Gol
Can Uzun – Eintracht Frankfurt – 3 A Millilik / 0 Gol
Deniz Gül – FC Porto – 3 A Millilik / 0 Gol
İrfan Can Kahveci – Fenerbahçe A.Ş. – 42 A Millilik / 5 Gol
Kenan Yıldız – Juventus – 23 A Millilik / 2 Gol
Kerem Aktürkoğlu – Fenerbahçe A.Ş. – 46 A Millilik / 14 Gol
Oğuz Aydın – Fenerbahçe A.Ş. – 6 A Millilik / 0 Gol
Yunus Akgün – Galatasaray A.Ş. – 16 A Millilik / 2 Gol
Kadronun geniş ve çok yönlü olması, Montella'ya farklı oyun planları geliştirme imkânı sunuyor. Özellikle genç yıldızların varlığı, takımın uzun vadeli performansına da katkı sağlayacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI
A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli bir dönemeçte bulunuyor. İşte yaklaşan maçların programı:
11 Ekim 2025 – Bulgaristan vs Türkiye – Saat: 21:45 (Deplasman)
14 Ekim 2025 – Türkiye vs Gürcistan – Saat: 21:45 (Kocaeli)
Bu karşılaşmalar, Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki kritik puanlarını belirleyecek. Özellikle Bulgaristan deplasmanı, takımın sahadaki performansını test edeceği önemli bir sınav olarak öne çıkıyor.