A Milli Takım'ın aday kadrosunda kimler var? Galatasaray'dan Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan kim çağrıldı?

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu duyuruldu. İlk kez milli takım kadrosuna çağrılan isimler arasında Çaykur Rizespor'dan Taha Şahin, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek ve Rio Ave'den Demir Ege Tıknaz bulunuyor. Karşılaşmalar 20 ve 23 Mart tarihlerinde oynanacak. A Milli Takım'ın aday kadrosunda kimler var? Galatasaray'dan Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan kim çağrıldı?

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

30 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

3 İSME İLK KEZ MİLLİ DAVET

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a davet edildi.

ARDA VE MERİH CEZALI

Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.45'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, Macaristan maçı öncesindeki resmî antrenmanını da aynı gün bu tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ın ev sahipliği yapacağı Türkiye - Macaristan müsabakası, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Millî Takım kafilesi, rövanş maçı öncesindeki son antrenmanını 22 Mart Cumartesi günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek; saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Ay-Yıldızlılar, Budapeşte'ye varışı takiben karşılaşmanın oynanacağı Puskás Arena'da saat 17.00'de (TSİ 19.00) kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcumuz, saat 17.15'te (TSİ 19.15) stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Puskás Arena'da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşması saat 18.00'de (TSİ 20.00) başlayacak. A Millî Takımımızın Macaristan ile oynayacağı iki maç da TV8 ve Exxen platformundan naklen yayınlanacak.