A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Peki, A Milli Takım'ın aday kadrosu belli mi? A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı mı, son durum ne? A Milli Takım'ın aday kadrosunda kimler var?

A Milli Takım'ın aday kadrosu belli mi? A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunu belirledi. Peki, A Milli Takım'ın aday kadrosu belli mi? A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı mı, son durum ne? A Milli Takım'ın aday kadrosunda kimler var?

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU BELLİ Mİ?

Türkiye, 25 Mart'ta Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak. A Milli Takım, 2. maçını ise Hırvatistan ile içerde oynayacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

FORVETLER: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.