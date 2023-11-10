Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 biletini alan A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı hazırlık ve eleme grubundaki Galler karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu. Türkiye'nin Almanya ve Galler maçı Milli Takım aday kadrosu açıklandı mı merak ediliyordu. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var?

A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? Türkiye'nin Almanya ve Galler maçı Milli Takım aday kadrosu açıklandı mı?

A Milli Takım aday kadrosu! Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024 biletini alan A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı hazırlık ve eleme grubundaki Galler karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu. Türkiye'nin Almanya ve Galler maçı Milli Takım aday kadrosu açıklandı mı merak ediliyordu. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? Detaylar!

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı ve Galler'e konuk olacağı EURO 2024 Elemeleri grup müsabakasının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

KALECİ: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Mert Günok, Uğurcan Çakır.

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz.

ORTA SAHA: Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan.

FORVET: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Yazıcı.

MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, 18 Kasım'da Almanya ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında ise 21 Kasım'da deplasmanda Galler ile karşılaşacak.