2022 A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı mı? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu?

Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki zorlu ekipler Lüksemburg ve Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi aday kadrosu açıklandı. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? Milli takım kadrosunda kimler var? İşte A Milli Takım aday kadrosu!

Uluslar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden ve dörtte dört yapan A Milli Futbol Takımı kalan Lüksemburg ve Faroe Adaları maçı öncesi aday kadro belli oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminin yaptığı seçim üzerine futbolseverler aday kadrosunda kimlerin olduğu yönünde araştırma yapmakta. Konuya ilişkin en çok A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? Milli takım kadrosunda kimler var? İşte A Milli Takım aday kadrosu! Soru ve konuları merak ediliyor. İşte detaylar.

İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU!

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

Buna göre A Milli Futbol Takımı'nda yer alacak isimler;

Kaleci: Altay bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun

MİLLİ TAKIMDA KİMLER YOK?

Bir önceki kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı.