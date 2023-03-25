A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2023? Türkiye EURO 2024 Elemeleri aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var?

A Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Maç başlamadan önce futbol severler aday kadrosu merak etti. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2023? Türkiye EURO 2024 Elemeleri aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? A Milli takım kalecileri kimler? Defansta kimler var? Orta saha ve forvette kimler olacak? İşte aday kadro 2023...