A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2023? Türkiye EURO 2024 Elemeleri aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var?
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A Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Maç başlamadan önce futbol severler aday kadrosu merak etti. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2023? Türkiye EURO 2024 Elemeleri aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? A Milli takım kalecileri kimler? Defansta kimler var? Orta saha ve forvette kimler olacak? İşte aday kadro 2023...
Ermenistan-Türkiye Euro 2024 eleme maçı önce aday kadro merak edildi. Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2023? Türkiye EURO 2024 Elemeleri aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? İşte detaylar...
ERMENİSTEN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı bugün 25 Mart Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de başlayacak.
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A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)
Orta saha-Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor).