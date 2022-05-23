A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Kaleci-Forvet - Haberler

A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Kaleci-Forvet
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A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Futbol severler, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Kaleci-Defans-Orta Saha-Forvet hattında kimler var? merak edildi. İşte detaylar...
A Milli takımımızın bu yılki aday kadrosunda hangi futbolcular var merak edildi. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Aday kadroda kaleciler kimler? Aday kadroda defansta hangi futbolcular var? Aday kadroda orta sahada kimler var? Aday kadroda forvette hangi futbolcular var? A Milli Takım 2022 aday kadrosu sizlerle...
TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?
A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda aşağıdaki futbolcular yer alıyor.
A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kampın başlangıç gününde saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.
A Millî Takımımız, 4 Haziran'da Faroe Adaları'na karşı oynayacağı gruptaki ilk maçın hazırlıklarına 28 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Riva Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ ADAY KADROSU 2022
Aday kadrosu şu şekilde: