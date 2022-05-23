A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Kaleci-Forvet - Haberler

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TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda aşağıdaki futbolcular yer alıyor.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kampın başlangıç gününde saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Millî Takımımız, 4 Haziran'da Faroe Adaları'na karşı oynayacağı gruptaki ilk maçın hazırlıklarına 28 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Riva Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ ADAY KADROSU 2022

Aday kadrosu şu şekilde:

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millilik Sayısı / Gol İlk A Milliliği KALECİ Altay Bayındır Fenerbahçe A.Ş. 14.04.1998 3/0 27.05.2021 Doğan Alemdar Stade Rennais FC 29.10.2002 - - Uğurcan Çakır Trabzonspor A.Ş. 5.04.1996 18/0 30.05.2019 DEFANS Mert Müldür US Sassuolo Calcio 3.04.1999 15.Oca 11.10.2018 Zeki Çelik LOSC Lille 17.02.1997 30/2 5.06.2018 Cenk Özkaçar OH Leuven 6.10.2000 - - Çağlar Söyüncü Leicester City FC 23.05.1996 45/2 24.03.2016 Kaan Ayhan US Sassuolo Calcio 10.11.1994 46/4 31.08.2016 Merih Demiral Atalanta BC 5.03.1998 33/1 20.11.2018 Ozan Kabak Norwich City FC 25.03.2000 15/0 17.11.2019 Eren Elmalı Kasımpaşa A.Ş. 7.07.2000 - - Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe A.Ş. 7.10.1999 - - Rıdvan Yılmaz Beşiktaş A.Ş. 21.05.2001 6/0 27.05.2021 ORTA SAHA / FORVET Cengiz Ünder Olympique de Marseille 14.07.1997 38/12 12.11.2016 Yunus Akgün Adana Demirspor A.Ş. 7.07.2000 - - Berkan Kutlu Galatasaray A.Ş. 25.01.1998 5/0 8.10.2021 Dorukhan Toköz Trabzonspor A.Ş. 21.05.1996 12.Oca 22.03.2019 Hakan Çalhanoğlu FC Internazionale Milano 8.02.1994 68/14 6.09.2013 Orkun Kökçü Feyenoord 29.12.2000 14.Oca 6.09.2020 Salih Özcan 1. FC Köln 11.01.1998 1/0 29.03.2022 Doğukan Sinik Fraport TAV Antalyaspor 21.01.1999 1/0 29.03.2022 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray A.Ş. 21.10.1998 10.Mar 27.05.2021 Enes Ünal Getafe CF 10.05.1997 26.Şub 31.03.2015 Halil Dervişoğlu Galatasaray A.Ş. 8.12.1999 9.Nis 27.05.2021 Serdar Dursun Fenerbahçe A.Ş. 19.10.1991 4.Mar 8.10.2021 Tiago Çukur Watford FC 30.11.2002 - - Umut Bozok Kasımpaşa A.Ş. 19.09.1996 - -

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