A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Kaleci-Forvet - Haberler

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A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Kaleci-Forvet

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A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Kaleci-Forvet

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Futbol severler, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Kaleci-Defans-Orta Saha-Forvet hattında kimler var? merak edildi. İşte detaylar...

A Milli takımımızın bu yılki aday kadrosunda hangi futbolcular var merak edildi. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Aday kadroda kaleciler kimler? Aday kadroda defansta hangi futbolcular var? Aday kadroda orta sahada kimler var? Aday kadroda forvette hangi futbolcular var? A Milli Takım 2022 aday kadrosu sizlerle...

TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda aşağıdaki futbolcular yer alıyor.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kampın başlangıç gününde saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Millî Takımımız, 4 Haziran'da Faroe Adaları'na karşı oynayacağı gruptaki ilk maçın hazırlıklarına 28 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Riva Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

A Milli Takım aday kadrosunda kimler var 2022? Türkiye UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu mu? Milli takımda ilk 11'de kimler var? Kaleci-Defans

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ ADAY KADROSU 2022

Aday kadrosu şu şekilde:

OyuncuKulüpDoğum TarihiA Millilik Sayısı / Golİlk A Milliliği
KALECİ
Altay BayındırFenerbahçe A.Ş.14.04.19983/027.05.2021
Doğan AlemdarStade Rennais FC29.10.2002--
Uğurcan ÇakırTrabzonspor A.Ş.5.04.199618/030.05.2019
DEFANS
Mert MüldürUS Sassuolo Calcio3.04.199915.Oca11.10.2018
Zeki ÇelikLOSC Lille17.02.199730/25.06.2018
Cenk ÖzkaçarOH Leuven6.10.2000--
Çağlar SöyüncüLeicester City FC23.05.199645/224.03.2016
Kaan AyhanUS Sassuolo Calcio10.11.199446/431.08.2016
Merih DemiralAtalanta BC5.03.199833/120.11.2018
Ozan KabakNorwich City FC25.03.200015/017.11.2019
Eren ElmalıKasımpaşa A.Ş.7.07.2000--
Ferdi KadıoğluFenerbahçe A.Ş.7.10.1999--
Rıdvan YılmazBeşiktaş A.Ş.21.05.20016/027.05.2021
ORTA SAHA / FORVET
Cengiz ÜnderOlympique de Marseille14.07.199738/1212.11.2016
Yunus AkgünAdana Demirspor A.Ş.7.07.2000--
Berkan KutluGalatasaray A.Ş.25.01.19985/08.10.2021
Dorukhan ToközTrabzonspor A.Ş.21.05.199612.Oca22.03.2019
Hakan ÇalhanoğluFC Internazionale Milano8.02.199468/146.09.2013
Orkun KökçüFeyenoord29.12.200014.Oca6.09.2020
Salih Özcan1. FC Köln11.01.19981/029.03.2022
Doğukan SinikFraport TAV Antalyaspor21.01.19991/029.03.2022
Kerem AktürkoğluGalatasaray A.Ş.21.10.199810.Mar27.05.2021
Enes ÜnalGetafe CF10.05.199726.Şub31.03.2015
Halil DervişoğluGalatasaray A.Ş.8.12.19999.Nis27.05.2021
Serdar DursunFenerbahçe A.Ş.19.10.19914.Mar8.10.2021
Tiago ÇukurWatford FC30.11.2002--
Umut BozokKasımpaşa A.Ş.19.09.1996--

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