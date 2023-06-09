A Milli Takım Aday Kadrosu! Türkiye aday kadrosunda kimler var? Letonya ve Galler aday kadroları!
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Kuntz kadroda sürpriz isimlere yer verdi. Peki Türkiye aday kadrosunda kimler var? Letonya ve Galler aday kadroları! İşte A milli takım aday kadrosu 2023!
A Milli Takım Aday Kadrosu! 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Kuntz kadroda sürpriz isimlere yer verdi. Peki Türkiye aday kadrosunda kimler var? Letonya ve Galler aday kadroları! İşte A milli takım aday kadrosu 2023 haberimizde...
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta Saha/Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok ve Umut Nayır