A Milli takımımızın bu yılki aday kadrosunda hangi futbolcular var merak edildi. Peki, A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi. Aday kadro ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz-Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç,Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU 2022

Aday kadrosu şu şekilde:

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millilik Sayısı/ Gol İlk A Milliliği KALECİ Altay Bayındır Fenerbahçe A.Ş. 14.04.1998 2/0 27.05.2021 Sinan Bolat KAA Gent 3.09.1988 12/0 10.08.2011 Uğurcan Çakır Trabzonspor A.Ş. 5.04.1996 17/0 30.05.2019 DEFANS Mehmet Zeki Çelik LOSC Lille 17.02.1997 29/2 5.06.2018 Mert Müldür US Sassuolo Calcio 3.04.1999 14.Oca 11.10.2018 Çağlar Söyüncü Leicester City FC 23.05.1996 43/2 24.03.2016 Kaan Ayhan US Sassuolo Calcio 10.11.1994 45/4 31.08.2016 Merih Demiral Atalanta BC 5.03.1998 31.Oca 20.11.2018 Ozan Muhammed Kabak Norwich City FC 25.03.2000 13/0 17.11.2019 Serdar Aziz Fenerbahçe A.Ş. 23.10.1990 18.Şub 16.11.2014 Caner Erkin VavaCars Fatih Karagümrük 4.10.1988 63/2 26.05.2006 Rıdvan Yılmaz Beşiktaş A.Ş. 21.05.2001 5/0 27.05.2021 ORTA SAHA/ FORVET Abdülkadir Ömür Trabzonspor A.Ş. 25.06.1999 10/0 30.05.2019 Cengiz Ünder Olympique de Marseille 14.07.1997 36/11 12.11.2016 Yunus Akgün Adana Demirspor A.Ş. 7.07.2000 - - Berkan İsmail Kutlu Galatasaray A.Ş. 25.01.1998 3/0 8.10.2021 Dorukhan Toköz Trabzonspor A.Ş. 21.05.1996 10.Oca 22.03.2019 Orkun Kökçü Feyenoord 29.12.2000 13.Oca 6.09.2020 Taylan Antalyalı Galatasaray A.Ş. 8.01.1995 8/0 24.03.2021 Hakan Çalhanoğlu FC Internazionale Milano 8.02.1994 66/14 6.09.2013 Yusuf Yazıcı PFC CSKA Moskva 29.01.1997 38/2 11.06.2017 Doğukan Sinik Fraport TAV Antalyaspor 21.01.1999 - - Muhammed Kerem Aktürkoğlu Galatasaray A.Ş. 21.10.1998 8.Mar 27.05.2021 Burak Yılmaz LOSC Lille 15.07.1985 76/30 12.04.2006 Enes Ünal Getafe CF 10.05.1997 24.Şub 31.03.2015 Serdar Dursun Fenerbahçe A.Ş. 19.10.1991 2.Şub 8.10.2021 Umut Dilan Bozok Kasımpaşa A.Ş. 19.09.1996 - -

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