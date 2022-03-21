A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var? - Haberler

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A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var?

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A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var?

A Millî Takımımız, Portekiz maçı öncesindeki ilk çalışmasına bugün başlayacak. Portekiz - Türkiye maçı hazırlıkları devam ederken futbol severler aday kadrosunda kimler var merak etti. Peki, A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var? İşte detaylar...

A Milli takımımızın bu yılki aday kadrosunda hangi futbolcular var merak edildi. Peki, A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi. Aday kadro ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Portekiz-Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç,Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

Aday kadrosu şu şekilde:

OyuncuKulüpDoğum TarihiA Millilik Sayısı/ Golİlk A Milliliği
KALECİ
Altay BayındırFenerbahçe A.Ş.14.04.19982/027.05.2021
Sinan BolatKAA Gent3.09.198812/010.08.2011
Uğurcan ÇakırTrabzonspor A.Ş.5.04.199617/030.05.2019
DEFANS
Mehmet Zeki ÇelikLOSC Lille17.02.199729/25.06.2018
Mert MüldürUS Sassuolo Calcio3.04.199914.Oca11.10.2018
Çağlar SöyüncüLeicester City FC23.05.199643/224.03.2016
Kaan AyhanUS Sassuolo Calcio10.11.199445/431.08.2016
Merih DemiralAtalanta BC5.03.199831.Oca20.11.2018
Ozan Muhammed KabakNorwich City FC25.03.200013/017.11.2019
Serdar AzizFenerbahçe A.Ş.23.10.199018.Şub16.11.2014
Caner ErkinVavaCars Fatih Karagümrük4.10.198863/226.05.2006
Rıdvan YılmazBeşiktaş A.Ş.21.05.20015/027.05.2021
ORTA SAHA/ FORVET
Abdülkadir ÖmürTrabzonspor A.Ş.25.06.199910/030.05.2019
Cengiz ÜnderOlympique de Marseille14.07.199736/1112.11.2016
Yunus AkgünAdana Demirspor A.Ş.7.07.2000--
Berkan İsmail KutluGalatasaray A.Ş.25.01.19983/08.10.2021
Dorukhan ToközTrabzonspor A.Ş.21.05.199610.Oca22.03.2019
Orkun KökçüFeyenoord29.12.200013.Oca6.09.2020
Taylan AntalyalıGalatasaray A.Ş.8.01.19958/024.03.2021
Hakan ÇalhanoğluFC Internazionale Milano8.02.199466/146.09.2013
Yusuf YazıcıPFC CSKA Moskva29.01.199738/211.06.2017
Doğukan SinikFraport TAV Antalyaspor21.01.1999--
Muhammed Kerem AktürkoğluGalatasaray A.Ş.21.10.19988.Mar27.05.2021
Burak YılmazLOSC Lille15.07.198576/3012.04.2006
Enes ÜnalGetafe CF10.05.199724.Şub31.03.2015
Serdar DursunFenerbahçe A.Ş.19.10.19912.Şub8.10.2021
Umut Dilan BozokKasımpaşa A.Ş.19.09.1996--

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A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası, Türkiye, Gündem, Spor, Haberler

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