A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var?
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A Millî Takımımız, Portekiz maçı öncesindeki ilk çalışmasına bugün başlayacak. Portekiz - Türkiye maçı hazırlıkları devam ederken futbol severler aday kadrosunda kimler var merak etti. Peki, A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var? İşte detaylar...
A Milli takımımızın bu yılki aday kadrosunda hangi futbolcular var merak edildi. Peki, A Milli Takım aday kadrosu 2022! Türkiye - Portekiz aday kadrosu belli oldu mu? Türkiye A Milli takımda ilk 11'de kimler var, aday kadrosu kimler var? 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe akşamı Portekiz'le deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımız, müsabakanın oynanacağı Porto kentine geldi. Aday kadro ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Portekiz-Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.
Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
PORTEKİZ-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç,Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
Aday kadrosu şu şekilde:
|Oyuncu
|Kulüp
|Doğum Tarihi
|A Millilik Sayısı/ Gol
|İlk A Milliliği
|KALECİ
|Altay Bayındır
|Fenerbahçe A.Ş.
|14.04.1998
|2/0
|27.05.2021
|Sinan Bolat
|KAA Gent
|3.09.1988
|12/0
|10.08.2011
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor A.Ş.
|5.04.1996
|17/0
|30.05.2019
|DEFANS
|Mehmet Zeki Çelik
|LOSC Lille
|17.02.1997
|29/2
|5.06.2018
|Mert Müldür
|US Sassuolo Calcio
|3.04.1999
|14.Oca
|11.10.2018
|Çağlar Söyüncü
|Leicester City FC
|23.05.1996
|43/2
|24.03.2016
|Kaan Ayhan
|US Sassuolo Calcio
|10.11.1994
|45/4
|31.08.2016
|Merih Demiral
|Atalanta BC
|5.03.1998
|31.Oca
|20.11.2018
|Ozan Muhammed Kabak
|Norwich City FC
|25.03.2000
|13/0
|17.11.2019
|Serdar Aziz
|Fenerbahçe A.Ş.
|23.10.1990
|18.Şub
|16.11.2014
|Caner Erkin
|VavaCars Fatih Karagümrük
|4.10.1988
|63/2
|26.05.2006
|Rıdvan Yılmaz
|Beşiktaş A.Ş.
|21.05.2001
|5/0
|27.05.2021
|ORTA SAHA/ FORVET
|Abdülkadir Ömür
|Trabzonspor A.Ş.
|25.06.1999
|10/0
|30.05.2019
|Cengiz Ünder
|Olympique de Marseille
|14.07.1997
|36/11
|12.11.2016
|Yunus Akgün
|Adana Demirspor A.Ş.
|7.07.2000
|-
|-
|Berkan İsmail Kutlu
|Galatasaray A.Ş.
|25.01.1998
|3/0
|8.10.2021
|Dorukhan Toköz
|Trabzonspor A.Ş.
|21.05.1996
|10.Oca
|22.03.2019
|Orkun Kökçü
|Feyenoord
|29.12.2000
|13.Oca
|6.09.2020
|Taylan Antalyalı
|Galatasaray A.Ş.
|8.01.1995
|8/0
|24.03.2021
|Hakan Çalhanoğlu
|FC Internazionale Milano
|8.02.1994
|66/14
|6.09.2013
|Yusuf Yazıcı
|PFC CSKA Moskva
|29.01.1997
|38/2
|11.06.2017
|Doğukan Sinik
|Fraport TAV Antalyaspor
|21.01.1999
|-
|-
|Muhammed Kerem Aktürkoğlu
|Galatasaray A.Ş.
|21.10.1998
|8.Mar
|27.05.2021
|Burak Yılmaz
|LOSC Lille
|15.07.1985
|76/30
|12.04.2006
|Enes Ünal
|Getafe CF
|10.05.1997
|24.Şub
|31.03.2015
|Serdar Dursun
|Fenerbahçe A.Ş.
|19.10.1991
|2.Şub
|8.10.2021
|Umut Dilan Bozok
|Kasımpaşa A.Ş.
|19.09.1996
|-
|-