A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu 2022! FIBA Türkiye Basketbol aday kadrosunda kimler var? NBA'de oynayan ve aday kadroda olan Türk oyuncular kim? - Haberler

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu 2022! FIBA Türkiye Basketbol aday kadrosunda kimler var? NBA'de oynayan ve aday kadroda olan Türk oyuncular kim?
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A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu. Bunun ardından basketbol severler, A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu 2022! FIBA Türkiye Basketbol aday kadrosunda kimler var? NBA'de oynayan ve aday kadroda olan Türk oyuncular kim? merak etti. İşte detaylar...
A Milli Basketbol Takımı aday kadrosunda yer alacak olan sporcularımızın isimleri açıklandı. NBA'de oynayan 4 oyuncumuz aday kadroda yer aldı. Peki, A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu 2022 kimlerdir? FIBA Türkiye Basketbol aday kadrosunda kimler var? Aday kadro sizlerle...
12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu. 12 Dev Adam, 3 Temmuz Pazar günü Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Basketbol Takımında sezonu bitiren oyuncular 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.
- A. Buğrahan Tuncer : Anadolu Efes
- Deshane Davis Larkin : Anadolu Efes
- Yiğitcan Saybir : Anadolu Efes
- Erten Gazi : Anadolu Efes
- Akif Egemen Güven : Anadolu Efes
- Kartal Özmızrak : Bahçeşehir Koleji
- Erkan Yılmaz : Bahçeşehir Koleji
- Furkan Haltalı : Beşiktaş JK Icrypex
- Egehan Arna : Beşiktaş JK Icrypex
- Doğuş Özdemiroğlu : Darüşşafaka
- Melih Mahmutoğlu : Fenerbahçe Beko
- J. Metecan Birsen : Fenerbahçe Beko
- Şehmus Hazer : Fenerbahçe Beko
- Onuralp Bitim : Frutti Extra Bursaspor
- Sadık Emir Kabaca : Galatasaray Nef
- Berkan Durmaz : Pınar Karşıyaka
- Muhsin Yaşar : Tofaş
- Berk İbrahim Uğurlu : Tofaş
- Yiğit Arslan : Tofaş
- Berk Demir : Türk Telekom
- Cedi Osman : Cleveland Cavaliers / ABD
- Sertaç Şanlı : FC Barcelona / İspanya
- Alperen Şengün :Houston Rockets / ABD
- Ömer Faruk Yurtseven : Miami Heat / ABD
- Furkan Korkmaz : Philadelphia 76ers / ABD
NBA'de oynayan ve A Milli takım kadrosunda yer alan basketbolcularımızın isimleri aşağıdaki gibidir:
- Cedi Osman : Cleveland Cavaliers / ABD
- Alperen Şengün :Houston Rockets / ABD
- Ömer Faruk Yurtseven : Miami Heat / ABD
- Furkan Korkmaz : Philadelphia 76ers / ABD