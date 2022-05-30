A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu 2022! FIBA Türkiye Basketbol aday kadrosunda kimler var? NBA'de oynayan ve aday kadroda olan Türk oyuncular kim? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu 2022! FIBA Türkiye Basketbol aday kadrosunda kimler var? NBA'de oynayan ve aday kadroda olan Türk oyuncular kim?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu 2022! FIBA Türkiye Basketbol aday kadrosunda kimler var? NBA'de oynayan ve aday kadroda olan Türk oyuncular kim?

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu. Bunun ardından basketbol severler, A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu 2022! FIBA Türkiye Basketbol aday kadrosunda kimler var? NBA'de oynayan ve aday kadroda olan Türk oyuncular kim? merak etti. İşte detaylar...

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosunda yer alacak olan sporcularımızın isimleri açıklandı. NBA'de oynayan 4 oyuncumuz aday kadroda yer aldı. Peki, A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu 2022 kimlerdir? FIBA Türkiye Basketbol aday kadrosunda kimler var? Aday kadro sizlerle...

12 Dev Adam'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu. 12 Dev Adam, 3 Temmuz Pazar günü Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Basketbol Takımında sezonu bitiren oyuncular 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

  • A. Buğrahan Tuncer : Anadolu Efes
  • Deshane Davis Larkin : Anadolu Efes
  • Yiğitcan Saybir : Anadolu Efes
  • Erten Gazi : Anadolu Efes
  • Akif Egemen Güven : Anadolu Efes
  • Kartal Özmızrak : Bahçeşehir Koleji
  • Erkan Yılmaz : Bahçeşehir Koleji
  • Furkan Haltalı : Beşiktaş JK Icrypex
  • Egehan Arna : Beşiktaş JK Icrypex
  • Doğuş Özdemiroğlu : Darüşşafaka
  • Melih Mahmutoğlu : Fenerbahçe Beko
  • J. Metecan Birsen : Fenerbahçe Beko
  • Şehmus Hazer : Fenerbahçe Beko
  • Onuralp Bitim : Frutti Extra Bursaspor
  • Sadık Emir Kabaca : Galatasaray Nef
  • Berkan Durmaz : Pınar Karşıyaka
  • Muhsin Yaşar : Tofaş
  • Berk İbrahim Uğurlu : Tofaş
  • Yiğit Arslan : Tofaş
  • Berk Demir : Türk Telekom
  • Cedi Osman : Cleveland Cavaliers / ABD
  • Sertaç Şanlı : FC Barcelona / İspanya
  • Alperen Şengün :Houston Rockets / ABD
  • Ömer Faruk Yurtseven : Miami Heat / ABD
  • Furkan Korkmaz : Philadelphia 76ers / ABD

NBA'de oynayan ve A Milli takım kadrosunda yer alan basketbolcularımızın isimleri aşağıdaki gibidir:

  • Cedi Osman : Cleveland Cavaliers / ABD
  • Alperen Şengün :Houston Rockets / ABD
  • Ömer Faruk Yurtseven : Miami Heat / ABD
  • Furkan Korkmaz : Philadelphia 76ers / ABD
Haberler.com - Gündem

basketbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title