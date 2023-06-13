A few sayılabilir mi? A few sayılabilen mi sayılamayan mı? A Few olumsuz cümlelerde kullanılır mı? A Few ne anlama gelir? A Few olumlu mu?
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İngilizce öğrenenlerin sık sık tekrar ettiği ve üzerinde çalıştığı bir konu olan miktar belirten kelimelerden "A few / a little" için A few sayılabilir mi? A few sayılabilen mi sayılamayan mı? A Few olumsuz cümlelerde kullanılır mı? A Few ne anlama gelir? A Few olumlu mu? soruları soruluyor.
İngilizce'de, miktar belirtirken kullandığımız birçok kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarının belli kullanım kuralları vardır. Peki, A few sayılabilir mi? A few sayılabilen mi sayılamayan mı? A Few olumsuz cümlelerde kullanılır mı? A Few ne anlama gelir? A Few olumlu mu?
A few / few sayılabilen isimlerle kullanılır. Örneğin;
There are a few eggs for breakfast. (kahvaltı için yeterli sayıda yumurtamız var)
Miktar dediğimiz zaman ilk dikkat etmemiz gereken şey miktarından söz edeceğimiz ismin sayılabilir veya sayılamaz (countable-uncountable) olduğu. Miktar belirtirken kullandığımız bazı kelimeler yalnızca sayılabilen isimlerle, bazıları sayılamayanlarla, bazıları ise hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılırlar.
Örneğin;
a few / few sayılabilen isimlerle kullanılır.
a little / little sayılamayan isimlerle kullanılır.
a few: 'Birkaç' anlamındadır. Sayılabilenlerde olumlu cümlelerde kullanılır.
There are only a few mistakes in your exam.(Sınavında sadece birkaç hata var.)
a little:'Az miktarda' anlamındadır. Sayılamayan isimlerde azlığı ifade eder.
There is only a little time left. / Sadece az zaman kaldı.
A few. "Birkaç" demektir. Sadece sayılabilen çoğul isimlerle, olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır; olumsuz cümlelerde kullanılmaz I have a few friends in my neighbourhood. (Mahallede birkaç arkadaşım var.)