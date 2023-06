İngilizce öğrenenlerin sık sık tekrar ettiği ve üzerinde çalıştığı bir konu olan miktar belirten kelimelerden "A few / a little" için A few sayılabilir mi? A few sayılabilen mi sayılamayan mı? A Few olumsuz cümlelerde kullanılır mı? A Few ne anlama gelir? A Few olumlu mu? soruları soruluyor.

İngilizce'de, miktar belirtirken kullandığımız birçok kelime vardır. Bu kelimelerden bazılarının belli kullanım kuralları vardır. Peki, A few sayılabilir mi? A few sayılabilen mi sayılamayan mı? A Few olumsuz cümlelerde kullanılır mı? A Few ne anlama gelir? A Few olumlu mu?

A FEW SAYILABİLİR Mİ?

A few / few sayılabilen isimlerle kullanılır. Örneğin;

There are a few eggs for breakfast. (kahvaltı için yeterli sayıda yumurtamız var)

A FEW SAYILABİLEN Mİ SAYILAMAYAN MI?

Miktar dediğimiz zaman ilk dikkat etmemiz gereken şey miktarından söz edeceğimiz ismin sayılabilir veya sayılamaz (countable-uncountable) olduğu. Miktar belirtirken kullandığımız bazı kelimeler yalnızca sayılabilen isimlerle, bazıları sayılamayanlarla, bazıları ise hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılırlar.

Örneğin;

a few / few sayılabilen isimlerle kullanılır.

a little / little sayılamayan isimlerle kullanılır.

a few: 'Birkaç' anlamındadır. Sayılabilenlerde olumlu cümlelerde kullanılır.

There are only a few mistakes in your exam.(Sınavında sadece birkaç hata var.)

a little:'Az miktarda' anlamındadır. Sayılamayan isimlerde azlığı ifade eder.

There is only a little time left. / Sadece az zaman kaldı.

A FEW OLUMLU MU?

A few. "Birkaç" demektir. Sadece sayılabilen çoğul isimlerle, olumlu ve soru cümlelerinde kullanılır; olumsuz cümlelerde kullanılmaz I have a few friends in my neighbourhood. (Mahallede birkaç arkadaşım var.)