Ehliyet, belirli bir aracın şoförünün, sürüş yetkisinin ve yeterli bilgisinin olduğunu gösteren kart olarak tanımlanıyor. Farklı tipte ve büyüklükteki araçların sürüş yetkisini belirlemek adına farklı ehliyet sınıfları bulunuyor. Ehliyet türleri kullanılacak olan taşıtın özelliklerine göre belirleniyor. A ehliyet hangi araçları kullanır? A, A1 ehliyet nedir, hangi araçları kullanır?

Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına, kullanıcılar sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler sürücü belgesi alabilmek için ilk etapta hangi tür aracı kullanacaklarına karar vermelidir. Çünkü her araç için aynı ehliyet verilmez. Peki, A Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? A, A1 Ehliyet Nedir, hangi araçları kullanır? İşte detaylar haberimizde...

A EHLİYET NEDİR?

A sınıfı ehliyeti, 35 KW'yı geçen motosikletleri kapsayan ehliyet sınıfı oluyor. 24 yaş altındaki kişilerde en az 2 yıllık A2 sınıfı tecrübesi aranıyor. 24 yaş üstündeki bireylerde herhangi bir şart aranmıyor. Süresi ise 10 yıl olarak geçiyor.

A EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

A sınıfı ehliyete sahip olan kişiler M, A1 ve A2 ehliyet sınıfının kullanabildiği bütün taşıtları kullanabiliyor. M, A1 ve A2 tipi ehliyetlerin kullanabileceği araçları ise aşağıda sizler için listeledik.

A1 EHLİYET NEDİR? KULLANABİLECEĞİ ARAÇLAR

A1 ehliyet, 11 KW'yı geçmeyen motosikletleri kapsıyor. 3 tekerlekli motosikletler için ise 15 KW sınırı bulunuyor. A1 ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıl olarak geçiyor.

A2 EHLİYET NEDİR? KULLANABİLECEĞİ ARAÇLAR

Motosiklet ehliyet çeşitleri listesinde yer alan A2 ehliyet sınıfında, iki tekerlekli motosikletler için 35 KW, üç tekerlekli motosikletler için de 15 KW sınırı bulunuyor. A2 sınıfı ehliyeti olan kişiler M ve A1 ehliyet sınıfının kapsadığı araçları kullanabiliyor.

A, Al VE A2 EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI NEDİR?

20 yaşından sonra A sınıfı ehliyet alınabiliyor, A1 ehliyet yaşı 16, A2 ehliyet yaşı ise 18 oluyor.