21 Nisan itibari ile Ramazan Bayramı başladı. Bayramın ilk günü çoğu işletmenin kapalı olması üzerine vatandaşlar alışveriş yapmak için tercih ettiği A 101'in açık olup olmadığını araştırdı. Arama motorlarında A 101 bayramda kapalı mı, açık mı? A 101 neden kapalı? Bayramda A 101 ne zaman, saat kaçta açılıyor? soruları aratılıyor.

A 101 bayramda kapalı mı, açık mı? sorusu merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nda birçok işletmenin kapalı olması sebebiyle vatandaşlar A 101'in kapalı olup olmadığını ve bayramda A 101'in ne zaman açıldığını merak etti. Merak edilenler ise arama motorlarında A 101 bayramda kapalı mı, açık mı? A 101 neden kapalı? Bayramda A 101 ne zaman, saat kaçta açılıyor? soruları ile araştırıldı.

A 101 BAYRAMDA KAPALI MI, AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan günü A 101'in kapalı olması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde hizmet vermeye devam edeceği tahmin edilmekte. Ramazan Bayramı 23 Nisan günü sona eriyor.